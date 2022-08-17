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انفجارات عنيفة في جنوب تايلاند

من تايلاند (أرشيفية)
17 أغسطس 2022 15:11

وقعت انفجارات وحرائق عدة في ثلاث مقاطعات في جنوب تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات. وقال الجيش إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حوادث في مناطق باتاني ويالا وناراثيوات.

واستُهدف 17 موقعاً، معظمها متاجر صغيرة ومحطات وقود بعد منتصف الليل.

وقالت الشرطة إنها ستعمل على الاستحصال على لقطات كاميرات مراقبة وغيرها من الأدلة لتحديد سبب الانفجارات.

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المصدر: وكالات
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