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وفاة امرأة وإصابة آخرين في حادث زورقين بألمانيا

وفاة امرأة وإصابة آخرين في حادث زورقين بألمانيا
17 أغسطس 2022 12:02

لقيت امرأة حتفها وأصيب ثمانية أفراد آخرين بجروح جراء تحطم زورقين رياضيين مساء أمس الثلاثاء في شمال شرق ألمانيا.
وأعلنت شرطة المسطحات المائية في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن في بيان اليوم الأربعاء أن المرأة 66 عاما لقيت حتفها عقب اصطدم قارب رياضي يبلغ طوله 6 أمتار بقارب آخر من نفس الحجم حوالي الساعة 10 مساء أمس (التوقيت المحلي) في بحيرة ريبنيتس، وهي جزء من بحيرة "زالر بودن" في شمال شرق ألمانيا.
وبحسب البيانات، أصيب الثمانية الآخرون الذين كانوا على متن القاربين، وبعضهم مصاب بإصابات خطيرة.
وتحفظت الشرطة على القاربين للتحقيق في أسباب الحادث.
وتقدر الأضرار التي لحقت بالممتلكات بما يتراوح بين 15 ألف و20 ألف يورو.

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