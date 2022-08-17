8 آلاف حالة انتحار في اليابان بسبب "كورونا "

أدت جائحة فيروس كورونا إلى ثمانية آلاف حالة انتحار في اليابان بين مارس 2020 و يونيو 2022 أكثر مما كان متوقعا في هذه الفترة، وفقا لدراسة حديثة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن دراسة أجراها فريق من الباحثين في اليابان شكلت النساء في العشرينيات من عمرهن أكبر زيادة مقارنة بما كان سيحدث لو لم تحدث الجائحة، وانتحر عدد كبير نسبيا من الفتيات اللواتي يبلغن من العمر 19 عاما أو أقل في هذه الفترة، وفقا للدراسة.

وفي اليابان، يعتقد أن المصاعب الاقتصادية هي أحد الدوافع وراء معدل الانتحار، حيث تميل الوفيات إلى الزيادة عندما يرتفع معدل البطالة.