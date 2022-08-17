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ارتفاع ضحايا السيول في السودان لـ 75 قتيلاً

ارتفاع ضحايا السيول في السودان لـ 75 قتيلاً
17 أغسطس 2022 10:42

أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول إلى 75 قتيلا، فيما أُعلنت محلية المناقل بولاية الجزيرة وسط البلاد منطقة كوارث.
وقال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله لدى تفقده المناطق المنكوبة "إن محلية المناقل باتت منطقة كوارث تستدعي استنفار كل المنظمات داخليا وخارجيا لإغاثة مواطنيها".
وأضاف أن "الضرر كبير، ولابد من التعاون والمساعدة من الجميع داخل السودان وخارجها".
ووفقا لموقع "سودان تريبيون" الإخباري، تتجمع آلاف الأسر التي غمرت السيول مساكنها في المؤسسات الحكومية وسط وضع مأساوي ينذر بكارثة إنسانية. ويشكو الأهالي من بطء تعامل السلطات الحكومية مع الأوضاع.

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المصدر: د ب أ
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