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كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر
17 أغسطس 2022 08:53

 قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، بعد عطلة نهاية الأسبوع الممتدة وسط استمرار انتشار متحور فرعي شديد العدوى.

وسجلت كوريا الجنوبية 180 ألفا و803 إصابات بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 567 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و682 ألفا و816 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الأربعاء.

وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 13 أبريل عندما بلغت الحصيلة اليومية 195 ألفا و387 إصابة.
وأعلنت الوكالة تسجيل 42 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 25 ألفا و752 وفاة.

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المصدر: وكالات
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