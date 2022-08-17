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تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على اليابان

تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على اليابان
17 أغسطس 2022 08:14

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مجددا على أجزاء من اليابان حتى يوم الخميس مع تعرض المناطق الساحلية في الشمال والغرب لخطر حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.
ودعت الوكالة إلى توخي اليقظة، محذرة من ظروف جوية غير مستقرة للغاية يمكن أن تؤدي إلى البرق والأعاصير، بحسب وكالة كيودو للأنباء.
وقالت الوكالة إنه تم تسجيل هطول أمطار غزيرة تجاوزت 40 ملليمترا في ساعة واحدة أمس الثلاثاء في هوكايدو بشمال اليابان، مع إمكانية هطول أمطار غزيرة تزيد عن 80 ملليمترا في ساعة واحدة.
وطلبت السلطات من حوالي 14 ألفا و500 شخص في هوكايدو إخلاء أماكنهم حتى فترة ما بعد الظهر، مع إغلاق حوالي 70 طريقا رئيسيا.

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