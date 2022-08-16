رئيس البرازيل الأسبق دا سيلفا يطلق حملته لانتخابات الرئاسة
صورة مجمعة لرئيس البرازيل الأسبق لولا دا سيلفا (يمين الصورة) وبولسونارو
17 أغسطس 2022 01:59
أطلق الرئيس اليميني البرازيلي جايير بولسونارو ومنافسه اليساري الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، حملتيهما الانتخابيتين للسباق الرئاسي المقرر في أكتوبر المقبل. يتنافس بولسونارو مع لولا، الزعيم النقابي السابق الذي تولى رئاسة البلاد لفترتين بين عامي 2003 و2010 وسُجن بتهمة الفساد إلى أن ألغيت إدانته. قال بولسونارو، الضابط السابق في الجيش، أمام حشد من أنصاره الثلاثاء في مدينة جويز دي فورا "بلادنا تريد النظام والازدهار". كان اختيار بولسونارو لمدينة جويز دي فورا رمزيا إلى حد كبير حيث تعرض هناك للطعن خلال حملته الانتخابية في عام 2018، وهي حادثة ساعدته على الوصول إلى السلطة. أما لولا، البالغ من العمر 76 عاما والذي يكبر منافسه بتسع سنوات، فقد بدأ حملته عند بوابات مصنع سيارات في منطقة "ساو برناردو دوس كامبوس" الصناعية خارج ساو باولو، حيث أصبح زعيما عماليا في السبعينيات من القرن الماضي مطالبا آنذاك برواتب أفضل رغم حملة قمع عنيفة في ظل حكم عسكري دكتاتوري. وفي مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، قال لولا إن التضخم يثقل كاهل الأسر التي باتت لا تستطيع العيش بالحد الأدنى للأجور. وأضاف، في بداية حملته للعودة إلى مقعد الرئاسة "سيتعين علينا عمل الكثير لإعادة بناء هذا البلد". وقال "أريد أن أصبح رئيسا لتغيير حياة الناس مرة أخرى، لأنه في ظل الوضع الحالي، لم يعد بإمكان أحد التحمل". ويتقدم لولا بأكثر من 10 نقاط مئوية في معظم استطلاعات الرأي للانتخابات المقررة في الثاني من أكتوبر، وتزيد نسبة تفوقه على بولسونارو في حالة إجراء جولة إعادة بينهما في 30 أكتوبر. ومع ذلك، فقد قلص بولسونارو فارق تقدم لولا في الأسابيع الأخيرة.