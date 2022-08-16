مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية تتعرض لهجوم إلكتروني غير مسبوق
قرصان إنترنت
17 أغسطس 2022 01:27
قالت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرغوأتوم"، الثلاثاء، إنها تعرضت لهجوم سيبراني "غير مسبوق" على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر. وكتبت المؤسسة، في بيان على تلغرام "في 16 أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي". وقالت "إينرغوأتوم" إن أكثر من سبعة ملايين روبوت إنترنت اسنخدمت لمهاجمة الموقع الإلكتروني طوال ثلاث ساعات. وقرابة الظهر دعت قناة على موقع "إنستغرام" تحمل اسم "الجيش السيبراني الشعبي" متابعيها إلى مهاجمة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية. لكن بحلول مساء الثلاثاء، أعلنت "تغيير" المخطط، وأعادت توجيه المناصرين إلى هدف جديد هو "المعهد الأوكراني للذكرى القومية" وقد أصاب بطء موقعه الإلكتروني. يأتي الهجوم السيبراني في توقيت يتصاعد فيه التوتر حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا. ومنذ نهاية يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية.