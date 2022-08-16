بعد موجة الحر.. أمطار غزيرة تباغت باريس

باغتت أمطار غزيرة سكان العاصمة الفرنسية باريس، مساء الثلاثاء، في أعقاب موجة حارة اجتاحت العديد من مناطق فرنسا. وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن العديد من محطات المترو تأثرت بهطول الأمطار الغزيرة. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمياه وهي تتسرب إلى محطات المترو. وانتشرت على الإنترنت العديد من المقاطع لشهود عيان يتحدثون عن الأمطار التي داهمتهم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الكثير من مناطق جنوب البلاد قد تتعرض لعواصف في وقت لاحق هذا الأسبوع. شهدت فرنسا ثلاث موجات من الحر الشديد منذ يونيو الماضي أسهمت في تأجيج حرائق الغابات التي قضت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. ويقول الخبراء إن موجات الحر والأمطار الغزيرة والفيضانات ناتجة عن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري، متوقعين أن تزيد حدتها في السنوات المقبلة