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الحكومة اليمنية تشترط رفع الحصار عن تعز قبل مناقشة الملفات الأخرى

الحكومة اليمنية تشترط رفع الحصار عن تعز قبل مناقشة الملفات الأخرى
17 أغسطس 2022 02:17

عمّان (الاتحاد)

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المبعوث الأميركي: ملتزمون بإخراج اليمن من أزمته

اشترطت الحكومة اليمنية، أمس، حل قضية محافظة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، قبل نقاش أي ملفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه في عدن، مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينج، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وخلال اللقاء، شدّد ابن مبارك «على أن قضية تعز هي من كبريات القضايا الإنسانية، التي يجب التعامل معها وحلها، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى».
كما أكد أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في تعز وبقية المحافظات.
وأشار إلى استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها. ولفت ابن مبارك إلى أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصاً منها على تخفيف معاناة شعبها.
بدوره، جدد ليندركينج دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والالتزام بإخراج اليمن من أزمته. وقال: «الآن ومع وصولها للشهر الخامس تُساهم الهدنة التي تمّت بوساطة الأمم المتحدة في توفير الفرصة الأمثل لليمنيين للسلام منذ بدء الصراع».
وكرر دعوته لكافة الأطراف في اليمن إلى اغتنام الفرصة الحالية والتفاوض دون شروط مسبقة.

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