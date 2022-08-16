موسكو: بريطانيا طلبت إذنا لتحليق طائرة تجسس فوق روسيا
طائرة التجسس البريطانية "آر.سي-135"
17 أغسطس 2022 00:47
قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن بريطانيا طلبت إذنا لتحليق طائرة تجسس من طراز "آر.سي-135" فوق روسيا. وأوضحت الوزارة "نعتبر هذا التصرف استفزازا متعمدا"، مضيفة أن القوات الجوية الروسية "تم تكليفها بمهمة الحيلولة دون انتهاك الحدود الروسية". وأكدت الوزارة، في بيان، أن "كل العواقب المحتملة لهذا الاستفزاز المتعمد تقع بالكامل على عاتق الجانب البريطاني". كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، الاثنين، إن مقاتلة روسية سارعت لاعتراض طائرة استطلاع بريطانية من طراز "آر سي- 135" عبرت الحدود الروسية بالقرب من رأس "كيب سفياتوي نوس". وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" أجبرت طائرة الاستطلاع البريطانية المتسللة على الخروج. إلا أن مصدرا في وزارة الدفاع البريطانية نفى أن تكون لندن قد طلبت إذنا بتحليق طائرة تجسس فوق روسيا.