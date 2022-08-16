دراسة لـ «تريندز»: النظام البرلماني لا يتلاءم مع طبيعة الوضع السياسي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن برامجه البحثية حول السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تناولت واقع النظام البرلماني العراقي، من حيث بنيته وآلياته وطبيعة ثغراته ومقبوليته الشعبية، وتطرقت إلى مستقبله وفرص استمرارية تطبيقه أو إصلاحه، كما استعرضت جذور هذا النظام وعوامل إخفاقه والعيوب والثغرات الدستورية، إضافة إلى المشكلات والعيوب البنيوية. وأشارت الدراسة إلى أنه بعد 5 دورات برلمانية، يتعرض النظام البرلماني في العراق لانتقادات شديدة على أكثر من مستوى وفي أكثر من مناسبة ولأكثر من سبب، حيث يعتقد كثير من العراقيين من خبراء القانون والنظم السياسية أن هذا النظام عجز عن حل مشكلات العراق، بل تسبب في ترسيخ المحاصصة وتبرير الفساد والضعف السياسي، وتشتت قوة السلطة وغياب المسؤولية. وبينت الدراسة أن معظم الأوساط يعتقدون أن النظام البرلماني العراقي الحالي لا يتلاءم مع طبيعة الوضع الاجتماعي السياسي العراقي الذي يتطلب سلطة سياسية قوية قادرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع خطورة التحديات وصعوبتها، والمخاطر والتهديدات، وهذا يتمثل بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي الذي ميز نظام الحكم في الدولة العراقية قبل عام 2003، مشيرة إلى أن هذه الآراء يتوافق عليها العديد من السياسيين ورجال الدولة العاملين في مفاصلها الإدارية وقطاعات شعبية واسعة.

وذكرت الدراسة أنه في الوقت الذي ينتقد فيه الكثيرون النظام البرلماني الحالي، فإن ثمة آخرين يدافعون عنه ويعتبرون أنه يُوجِد نوعاً من التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يحول من دون استبداد أي منها بالسلطة.

وبرغم تباين وجهات النظر في كفاءة صلاحية هذا النظام للعمل، فإن هناك إجماعاً من الأطراف كلها على ما يعيبه من ثغرات، وعلى وجوب إصلاحه.

وخلصت الدراسة إلى أن النظام البرلماني العراقي، الذي صُمّم ليكون أحد أرقى النظم السياسية الديمقراطية قد تحول إلى عقبة أمام وحدة الدولة وقوتها وفاعلية أجهزتها السياسية والإدارية.