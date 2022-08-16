السودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 75 قتيلاً

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعلنت سلطات الدفاع المدني في السودان، أمس، ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار إلى 75 شخصاً، إضافة إلى تهدم أكثر من 3 آلاف منزل بشكل كلي أو جزئي، وغرق 725 فداناً من الأراضي الزراعية والبساتين.

وقالت مفوضية العون الإنساني السودانية إن نحو 136 ألف شخص تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في 12 ولاية سودانية.

فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها، وإن الفيضانات غمرت 238 منشأة صحية.

وتعتبر ولايات غرب دارفور ونهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان الأكثر تضرراً من الفيضانات.

وتوقعت الأرصاد السودانية سقوط أمطار غزيرة خلال الأسبوعين المقبلين، وحذرت وزارة الري السودانية من زيادة منسوب النيل جراء الأمطار، ودعت المواطنين لتوخي الحيطة والحذر.