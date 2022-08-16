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الصين تحذر الولايات المتحدة بشأن تايوان

من مناورات الصين الأخيرة قرب تايوان (أرشيفية)
17 أغسطس 2022 00:33

حذر تشين جانج السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، الثلاثاء، من استهانة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتصميم الصين في مسألة تايوان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال تشين إن زيارات نواب من الكونجرس الأميركي إلى تايوان تذكي التوترات الإقليمية.
ورفض السفير حجج المسؤولين الأميركيين بأن النواب يتصرفون بطريقة مستقلة عن البيت الأبيض أو أن الإدارة لم تكن لديها سيطرة على جدول أعمال رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي زارت تايوان في بداية شهر أغسطس الجاري.
وأوضح تشين أن الزيارات التي قامت بها بيلوسي وأعضاء آخرون في الكونجرس تنتهك الاتفاقات الأميركية- الصينية القائمة.
وقال للصحفيين في واشنطن "نحن نتعامل مع تبعات خطيرة لزيارة بيلوسي". 
وحذر الولايات المتحدة من "التقليل من شأن التصميم والعزم الشديدين وقدرة الحكومة والشعب الصينيين على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد".

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المصدر: د ب أ
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