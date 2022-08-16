تقييم أوروبي- أميركي للرد الإيراني على مقترح «الاتفاق النووي»

بروكسل (وكالات)

تعكف الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصاً بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به إيران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق عام 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية «نهائياً»، داعياً طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه.

وأكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تلقي رد طهران، وأن الردّ يخضع للتقييم.

وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «تلقينا ردّ إيران، ونقوم بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدماً».

من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية «تلقينا تعليقات إيران عبر الاتحاد الأوروبي، ونقوم بدراستها، نتشارك آراءنا مع الاتحاد الأوروبي».