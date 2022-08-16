مصر.. إحالة أوراق قاتل الإعلامية شيماء وشريكه للمفتي

أحمد عاطف (القاهرة) أحالت محكمة مصرية، الثلاثاء، القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه إلى مفتى الجمهورية لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية عمداً مع سبق الإصرار.
وقررت محكمة جنايات جنوب الجيزة إحالة أوراق القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته، وشريكه في الجريمة لمفتي الجمهورية، من أجل أخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
وكان المتهمان قد وصلا إلى مقر المحكمة تحت حراسة مشددة لاستكمال محاكمتهما في القضية، ونظرت الجلسة مُحاكمة المتهمين، أيمن حجاج وحسين الغرابلي، في اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار، ودفنها داخل حفرة في مزرعة بالبدرشين.
وكان قاضي المحاكمة قد قرر أمس حجز والدة الإعلامية شيماء جمال، داخل قفص الاتهام بعد تعديها بالسب والقذف على المتهمين، فيما اعترف الزوج بقتل زوجته المذيعة بزعم الدفاع عن النفس كما اعترف بكثرة مطالبتها له بإشهار زواجه منها وتهديدها بنشر مقاطع مصورة وصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه وفضح أمر زواجهما فضلاً عن مطالبتها له بمبلغ 3 ملايين جنيه للموافقة على الطلاق دون أن تشوه سمعته أو تهدد مستقبله الوظيفي.
وبينت التحقيقات أن المتهمين حددا يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الماضي موعداً للتنفيذ، وفي يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 توجها لشراء الأدوات اللازمة لتجهيز المقبرة لدفن الجثمان بها. وفي يوم التنفيذ اصطحب المتهم الأول زوجته المجني عليها للمزرعة، فيما كان المتهم الآخر في انتظاره بها.