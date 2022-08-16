دراسة: أهداف عمالقة الطاقة «لا تتماشى» مع اتفاقية المناخ
أرشيفية
16 أغسطس 2022 22:03
كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن سيناريوهات إزالة الكربون التي وضعها العديد من شركات النفط والغاز العملاقة "لا تتماشى" مع أهداف اتفاقية باريس الرامية إلى تجنب ظاهرة الاحتباس المدمرة. الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications عبارة عن تحليل لفريق خبراء دولي لستة سيناريوهات لانبعاثات ثلاث مجموعات عملاقة أوروبية في مجال الطاقة -هي إيكينور Equinor وبي بي BP وشل Shell- بالإضافة إلى تلك التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية. ثم قارن الخبراء هذه المسارات المختلفة بالسيناريوهات الواردة في تقرير خاص صادر عن فريق خبراء المناخ التابع للأمم المتحدة للحد من متوسط الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية. من خلال تحليل كل هذه السيناريوهات، قدر الفريق درجات الحرارة القصوى وتلك التي ستسجل في نهاية القرن في كل حالة. كما حلل التغيرات الأساسية في قطاع الطاقة، المساهم الرئيسي في انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي يمكن أن تسمح لهذا السيناريو أو ذاك بتحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس من عدمه. شهد هذا الاتفاق التاريخي لعام 2015 التزام الدول بالحد من ظاهرة الاحتباس إلى مستوى "أقل بكثير" من +2 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية أي +1,5 درجة مئوية إذا أمكن. قال روبرت بريشا من مركز أبحاث كلايمتس أناليتكس Climate Analytics وهو أحد المساهمين الرئيسيين في هذه الدراسة إن "معظم السيناريوهات التي حللناها لا تتماشى مع اتفاقية باريس، لأنها تفشل في الحد من الاحتباس إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين وسيتجاوز حد 1,5 درجة مئوية". وشدد على أن "التحول في قطاع الطاقة ضروري" لتحقيق الأهداف "وصناع القرار بحاجة إلى تقييم علمي متين وشفاف" تماما كما ورد في هذه الدراسة.