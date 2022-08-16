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مصر تدعو لتحويل وعود المناخ إلى واقع

سامح شكري يلقي كلمته عبر الفيديو
16 أغسطس 2022 21:50

دعت مصر، التي تستضيف الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، إلى تحويل الوعود المتعلقة بحماية المناخ إلى واقع على الأرض.
وعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بصفته الرئيس المعين لدورة (كوب 27)، رؤية مصر في هذا المجال.
وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استعرض، في الكلمة، التي ألقاها عبر الفيديو خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغير المناخ في الباهاما، أهمية حشد الدعم العالمي اللازم لقضية المناخ، منوهاً إلى الأهمية الكبيرة لمسألة توفير التمويل بوصفها محركا رئيسيا.
وأبرز شكري، بشكل خاص، ضرورة العمل على توفير تمويل للدول النامية، ومن ضمنها الدول الجزرية، على نحو تتمكن معه من الوفاء بتعهداتها، أخذاً في الاعتبار كونها الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها الطرف الأقل إسهاماً في الانبعاثات.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ.

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المصدر: د ب أ
سامح شكري
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