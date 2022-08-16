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بعدما استقرّت الأوضاع.. سريلانكا تتجه لرفع الطوارئ

أرشيفية
16 أغسطس 2022 21:35

أعلنت الرئاسة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، أن حال الطوارئ التي فُرضت لضبط الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تُمدّد، بعدما "استقرّت" الأوضاع في الجزيرة.

وكان الرئيس رانيل ويكريميسينغه قد فعّل حال الطوارئ بعد أربعة أيام على هروب سلفه من البلاد واستقالته في 14 يوليو في أعقاب احتجاجات استمرّت أشهراً على خلفية نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية.

ومن المفترض أن تنتهي الخميس مفاعيل حال الطوارئ التي فرضها ويكريميسينغه المتمتّع بصلاحية تجديدها شهريا.

ونقل بيان للرئاسة عن ويكريميسينغه قوله إن "الأوضاع في البلاد استقرّت، لا حاجة لإعادة فرض حال الطوارئ لدى انتهاء مفاعيلها هذا الأسبوع".

وتمنح حال الطوارئ الجيش والشرطة صلاحية توقيف مشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة.

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المصدر: وكالات
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