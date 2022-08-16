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الحكومة الألمانية تنفي معلومات بشأن محطات نووية

من العاصمة برلين
16 أغسطس 2022 21:10

نفت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء تقريراً إعلامياً بأنها قررت بالفعل الإبقاء على آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد إلى ما بعد نهاية العام، قائلة إنها ستتخذ قرارها النهائي عندما تتلقى نتائج اختبارات جارية حاليا.

وقال متحدث لـ«رويترز» "الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن كيفية التعامل مع محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاث المتبقية بعد نهاية هذا العام".

وأضاف قائلا "هذا سيحدث فور تلقي نتائج اختبارات الأداء." وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن التقرير المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال "ليس له أي أساس في الواقع".

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