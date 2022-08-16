مصرع 3 مغاربة في بئر لاستخراج الفحم الحجري

قالت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة عمال لقوا مصرعهم داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري بإقليم جرادة في شرق المغرب، بمنطقة فجّر موت عمال مناجم فيها أواخر عام 2017 احتجاجات عارمة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن العمال الثلاثة توفوا اختناقا بثاني أكسيد الكربون داخل البئر التي تديرها إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية.
وأضاف البيان أن السلطات انتقلت إلى المكان فور إبلاغها بالحادث لمحاولة "إغاثة الأشخاص الثلاثة المحاصرين (52 و44 و43 سنة)، إلا أن المجهودات باءت بالفشل، إذ جرى انتشال جثت الضحايا الثلاث الذين فارقوا الحياة داخل البئر".