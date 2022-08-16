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المبعوث الأميركي: ملتزمون بإخراج اليمن من أزمته

المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ
16 أغسطس 2022 21:02

جدد المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينج دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني. وشدد المبعوث الأميركي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "على التزام الولايات المتحدة الأميركية بإخراج اليمن من أزمته المستمرة منذ عدة سنوات". وقال "الآن ومع وصولها للشهر الخامس تُساهم الهدنة التي تمّت بوساطة الأمم المتحدة في توفير الفرصة الأمثل لليمنيين للسلام منذ بدء الصراع". وكرر دعوته طرفي النزاع في اليمن إلى "اغتنام الفرصة الحالية والتفاوض بحسن نية دون شروط مسبقة والإصغاء إلى مناشدات المجتمع الدولي لإنهاء هذا النزاع".

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