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جوتيريش سيزور أوكرانيا ويتفقد موانئ تصدير الحبوب

تحميل سفينة بالحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني
16 أغسطس 2022 20:59

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش سيسافر إلى مدينة لفيف في أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس.
وأكد ستيفان دوجاريك، خلال إحاطة صحفية "بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف الخميس للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأوكراني"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه أنطونيو جوتيريش الجمعة إلى أوديسا ثم إلى تركيا.
وأضاف المتحدث أن جوتيريش سيتفقد أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الجمعة.
ويستخدم هذا الميناء لتصدير الحبوب الأوكرانية وفقا لاتفاق إسطنبول الذي وقعته أوكرانيا وروسيا بدعم من الأمم المتحدة وتركيا.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أبحرت سفن من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود محملة بالقمح والذرة للمرة الأولى منذ الأزمة الأوكرانية الحالية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

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المصدر: وكالات
أنطونيو جوتيريش
أوديسا
صادرات الحبوب
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