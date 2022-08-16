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قادة أوروبيون وأفارقة يوجهون نداء بشأن اللقاحات

مختبر لإنتاج لقاحات كورونا
16 أغسطس 2022 20:28

دعا خمسة رؤساء دول وحكومات من أوروبا وأفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى "مشاركة التكنولوجيا" و"دعم الابتكار" لإنتاج مزيد من اللقاحات محليًا في العالم في مواجهة الأوبئة.
وكتب الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس والرواندي بول كاغامي والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والسنغالي ماكي سال والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "الأمر لا يتعلق بمعرفة إن كانت جائحة جديدة ستظهر وإنما متى" تظهر.
وأضافوا أن "الوقت قد حان لتكثيف التعاون، وتحبيذ الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة في المنتجات المنتجة محليًا، من أجل الاستعداد بشكل أفضل للأزمة المقبلة".
وأفريقيا هي الأدنى تحصينا ضد كوفيد-19 بين قارات العالم إذ تلقى أقل من 20 % من سكانها البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة جرعتين من اللقاح.
وافتتح أول مصنع للقاحات المنتجة بتقنية الحمض الريبي المرسال (RNA) في أفريقيا في يونيو لماضي في رواندا، بهدف تصنيع علاجات لكوفيد وأمراض أخرى يعانيها ملايين الأشخاص في القارة بحلول مطلع العام 2024.
كما افتتحت جنوب أفريقيا مصنعًا للقاحات كوفيد في يناير الماضي. ويتوقع أن تصبح السنغال أيضًا مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاحات.
وورد في المقال أن "من الصعب بناء وحدة لإنتاج اللقاحات، ولكن من الأصعب ضمان استدامتها"، مع الدعوة إلى تعزيز تدريب الأفراد وتحسين الأنظمة في أفريقيا وأماكن أخرى من العالم، وكذلك إلى ضخ مزيد من الاستثمارات "في الاستعداد للأوبئة".
وأشار القادة إلى أن تقنية الحمض الريبي المرسال يمكن أيضًا "تكييفها لمحاربة أمراض أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز) والسل والملاريا وداء الليشمانيات".

 

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