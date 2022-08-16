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11 قتيلًا في قصف تركي استهدف مركزاً للجيش السوري

أرشيفية
16 أغسطس 2022 19:55

استهدفت طائرة حربية تركية، اليوم الثلاثاء، مركزاً للجيش السوري في قرية حدودية في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واندلعت عند منتصف الليل، وفق المرصد، اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديموقراطية، والقوات التركية، التي صعّدت قصفها إثر استهداف مركز لها على الجانب التركي من الحدود.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه "وسط الاشتباكات، استهدفت طائرة حربية تركية مركزاً للجيش السوري في قرية جارقلي" غرب مدينة كوباني الحدودية.

وقُتل في القصف الجوي 11 مقاتلاً، إلا أنه "ليس معروفاً ما اذا كان جميعهم من الجيش السوري أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة".

وأسفرت الاشتباكات الأخيرة في قرى غرب كوباني عن نزوح عشرات العائلات، بحسب المرصد السوري.

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