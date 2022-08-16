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فرنسا توجه نداء بشأن محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
16 أغسطس 2022 19:53

وجهت فرنسا، اليوم الثلاثاء، نداء إلى روسيا بشأن محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الروسية إلى الانسحاب من المحطة، مشددا على "المخاطر" التي يشكلها وجودها على سلامة الموقع.وأثناء محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد ماكرون على "قلقه بشأن التهديد الذي يشكله وجود القوات المسلحة الروسية ونشاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية حول أمن وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية ودعا إلى انسحاب هذه القوات" بحسب قصر الإليزيه.
وتعرضت المحطة للقصف مرات عدة على مدار الأيام الماضية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن استهداف المحطة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة.
وقال رافايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، إنّ "الوضع حرج" في المحطة ودعا إلى "السماح للوكالة بإرسال بعثة إلى زابوريجيا في أسرع وقت ممكن"

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المصدر: رويترز
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