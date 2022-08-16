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إيران ترصد أول إصابة بجدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
16 أغسطس 2022 19:23

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لدى امرأة في العقد الرابع من العمر في جنوب غرب البلاد.
وأفاد بدرام ياك بايين المتحدث باسم الوزارة عن "تحديد هذه الحالة لدى امرأة في الرابعة والثلاثين من العمر، بعد رصد تقرحاتها الجلدية".
وأوضح أن المصابة تقيم في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان "وتم نقلها فورا إلى الحجر الصحي بعدما أكدت الفحوص إصابتها بالمرض"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للوزارة.
استخدم مصطلح جدري القدرة عندما رصد هذا الفيروس عام 1958 لدى قردة في مختبر في الدنمارك. لكنه اكتشف أيضا لدى أنواع أخرى من الحيوانات، خصوصا القوارض.
سجّلت أول إصابة بشرية بالمرض عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لكن في مايو الماضي، بدأ المرض ينتشر بسرعة حول العالم. ويتسبب المرض بحمى وأوجاع في العضلات.
وسجلت أكثر من 31 ألف إصابة مؤكّدة في العالم منذ مطلع 2022، وتوفي 12 مصابًا من بينهم، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أعلنت في 23 يوليو الماضي أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة المرض.

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