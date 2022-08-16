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صور.. تحذير ألماني من انخفاض منسوب مياه نهر "الراين"

عبارة تتوقف عن النقل في منطقة بون بسبب انخفاض مياه نهر "الراين"
16 أغسطس 2022 18:59

دق قادة القطاع الصناعي في ألمانيا ناقوس الخطر بشأن انخفاض منسوب المياه في نهر "الراين"، مما يؤثر على الشحن التجاري النهري.
وانخفض منسوب مياه النهر مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، في إحدى نقاط القياس القياسية بالقرب من الحدود الهولندية، ووصل إلى أدنى مستوى تاريخي له وهو صفر سنتيمتر، وسط فترة من الطقس شديد الجفاف في أجزاء كثيرة من ألمانيا.

  • عربة تسوق تظهر بعد انخفاض منسوب مياه نهر
    عربة تسوق تظهر بعد انخفاض منسوب مياه نهر "الراين"

وقال هولجر لوش، نائب المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، اليوم الثلاثاء "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تضطر المصانع في قطاع الكيماويات أو الصلب إلى التوقف، ولا تصل الزيوت المعدنية ومواد البناء إلى وجهتها أو يتعذر إجراء عمليات نقل كبيرة وثقيلة الحجم"، مضيفا أن العواقب ستكون اختناقات في الإمدادات وتخفيضات في الإنتاج أو إغلاق وإجازة للموظفين.

  • جفاف مناطق من نهر
    جفاف مناطق من نهر "الراين"

وذكر لوش أن نقل البضائع الصناعية عبر الطرق والسكك الحديدية بدلا من النهر من شأنه أن يسبب المزيد من المشكلات في ضوء المشكلات التي تعاني منها بالفعل شبكة السكك الحديدية ونقص السائقين.
تراجع قياس منسوب المياه في النهر في مدينة "إميريش" الألمانية بمقدار 4 سنتيمترات صباح اليوم الثلاثاء مقارنة بصباح الاثنين.

  • انخفاض منسوب مياه نهر
    انخفاض منسوب مياه نهر "الراين"

وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، سجل أدنى انخفاض سابق في أكتوبر 2018 عند 4 سنتيمترات.
تجدر الإشارة إلى أن مستويات المياه، التي يتم قياسها عند نقاط معيارية على طول النهر، هي قراءات معيارية تختلف عن العمق الفعلي للمياه.
وحتى أمس الاثنين، كان عمق النهر في "إميريش" لا يزال مترين تقريبا، وهو عميق بدرجة كافية للشحن التجاري.

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