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تقرير: «حزام حراري شديد» يطوق أميركا

أرشيفية
16 أغسطس 2022 18:55

تشهد الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة المقبلة تطور «حزام حراري شديد» يمتد من لويزيانا، في جنوب البلاد، إلى بحيرة ميشيغن في الشمال، مروراً بولايات الوسط الغربي الأميركي، بحسب تقرير جديد.

هذه المنطقة التي يقطنها أكثر من مائة مليون أميركي وتغطي ربع مساحة البلاد، ستشهد ما لا يقل عن يوم واحد شديد الحرارة سنوياً في عام 2053، مع حرارة متصورة تزيد على 51 درجة مئوية، وفق التقرير الذي نشرته منظمة «فرست ستريت فاونديشن» غير الربحية.

حالياً، هذه حال ما يقرب من خمسين مقاطعة أميركية فقط يقطنها 8 ملايين شخص. وفي غضون 30 عاماً، سيطال هذا الوضع أكثر من ألف مقاطعة، ولا سيما في ولايات تكساس ولويزيانا وأركنساو وميزوري وإيلينوي وأيوا وإنديانا وحتى جنوب ويسكونسن.

يتأثر الوسط الغربي الأميركي بشكل خاص بسبب بعده عن البحر، بحسب التقرير، على الرغم من تضرر مناطق أخرى أصغر على الساحل الشرقي وجنوب كاليفورنيا.

الحرارة هي ظاهرة الطقس الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة، متقدمة على الفيضانات والأعاصير.

ويمكن لهذه الظاهرة بأن تؤدي إلى دخول المستشفى ومضاعفات خطيرة. وتحمل خطورة خاصة في الأماكن غير المعتادة على ارتفاع درجات الحرارة، مثل شمال الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
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