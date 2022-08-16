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حريق جديد بكنيسة مصرية دون خسائر بشرية

من الحريق
16 أغسطس 2022 18:37

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق بإحدى الكنائس بمحافظة المنيا.

وقال مصدر أمنى إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مسؤولي كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا بحدوث حريق وتصاعد أدخنة، بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.وتبين بالفحص أن الحريق نشب بسقف القاعة، وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة، أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى.

وأشار المتحدث إلى استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين الانتهاء التام من أعمال الإطفاء والتبريد تحسبا لأي مستجدات.

وكان حريق اندلع أثناء القداس الإلهي الأحد في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، مما أسفر عن وفاة 41 شخصا، من بينهم كاهن الكنيسة وإصابة 14 آخرين.

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