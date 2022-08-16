بعد «الطفل الواحد».. الصين تشجع الأسر على الإنجاب

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، وفيما يتوقع أن يتقلص عدد السكان بحلول عام 2025. تواجه الدولة، التي لديها أكبر عدد من السكان في العالم، أزمة ديموغرافية مع قوى عاملة متقدمة في السن ونمو سكاني في أدنى مستوياته منذ عقود. ورغم أن السلطات وضعت حدّا لسياسة الطفل الواحد في عام 2016 ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال العام الماضي، استمر معدل المواليد في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية. ودعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال. وقالت الوزارة إنه يجب على السلطات المحلية أن «تضع تدابير فعالة لدعم الخصوبة» عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر. كذلك، يجب أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من الحضانات بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات. انخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7,52 مولود لكل ألف شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949، وفق المكتب الوطني للإحصاءات. وحذّرت السلطات الصحية، مطلع أغسطس الجاري، من أن عدد سكان الصين سينخفض بحلول عام 2025.