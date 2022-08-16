تركيا تحصل على دفعة ثانية من صواريخ «إس-400»

وقعت روسيا وتركيا عقدا لتوريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-400» إلى أنقرة، حسبما نقلت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية اليوم الثلاثاء. في أعقاب نشر هذه التقارير عن اتفاق لبيع دفعة ثانية من هذه المنظومة الروسية، قال مسؤول تركي إن العقد الأصلي، الذي وقعته أنقرة مع موسكو لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-400»، يشمل دفعتين، مضيفاً أنه لا توجد اتفاقات جديدة. وقال المسؤول الدفاعي التركي «شراء الدفعة الثانية كان ضمن الخطة الأصلية والعقد ذي الصلة». وأضاف المسؤول «العملية مستمرة، ولا توجد اتفاقات جديدة». كانت تركيا وقعت عقداً مع روسيا لشراء هذه المنظومة الروسية في عام 2020.