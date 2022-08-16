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ماكرون يناقش مع زيلينسكي وضع محطة زابوريجيا النووية

من لقاء سابق لماكرون وزيلينسكي
16 أغسطس 2022 18:09

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً الثلاثاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا، والمستهدفة بعمليات قصف.

وجرى الاتصال الهاتفي "في الصباح" واستمر "ساعة وعشرين دقيقة"، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية التي من المقرر ان تكشف في وقت لاحق عن فحوى المحادثة.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مطلع مارس، في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ نهاية يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الخميس الماضي.

حذّر زيلينسكي مساء الاثنين من أنّه إذا وقعت "كارثة" في زابوريجيا، فإنّ أوروبا بأسرها ستكون مهدّدة.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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