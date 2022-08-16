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بروكسل تعرض المساعدة في التحقيق بشأن نفوق الأسماك بـ«أودر»

أرشيفية
16 أغسطس 2022 17:59

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء استعدادها لمساعدة بولندا في التحقيق في النفوق الجماعي للأسماك في نهر "أودر" الذي يتدفق على طول الحدود البولندية-الألمانية.

وقال متحدث باسم المفوضية: "نحن مستعدون للمساعدة بأي وسيلة ممكنة من حيث الخبرة أو تبادل المعلومات مع الدول الأخرى من أجل إيجاد إجابات وحلول محتملة".

وأضاف متحدث آخر أن المفوضية على اتصال مع وارسو لمعرفة "ما تحتاجه بولندا وما هي الخبرة التي يمكن تقديمها".

يأتي هذا الإعلان بعد محادثات بين وزيرة البيئة البولندية آنا موسكوا ومفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيتشوس أمس الاثنين.

وذكرت المفوضية أنه من المقرر أن يناقش فيرجينيوس سينكيفيتشوس الأمر مع وزير البيئة الألمانية شتيفي ليمكه بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
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