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إصابة السيدة الأميركية الأولى بـ«كورونا»

إصابة السيدة الأميركية الأولى بـ«كورونا»
16 أغسطس 2022 17:56

قالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إصابة زوجة الرئيس بكوفيد-19.

وبعد أن جاءت نتيجة الاختبار الدوري سلبية أمس الاثنين، بدأت تظهر على السيدة الأولى أعراض شبيهة بالبرد في ساعة متأخرة من المساء.

وقالت المتحدثة إن نتيجة اختبار سريع جاءت مرة أخرى سلبية، لكن فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) جاءت نتيجته إيجابية.

وذكر البيت الأبيض أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء جاءت سلبية.

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المصدر: وكالات
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