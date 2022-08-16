تفاصيل مصرع مطلوبين خطرين في مواجهة مع الشرطة المصرية
أرشيفية
16 أغسطس 2022 17:18
أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن عنصريين إجراميين شديدي الخطورة قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوة من الشرطة كانت مكلفة بضبط المتهمين. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان عبر «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء: «تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بنطاق محافظتي الدقهلية - أسيوط. حيث أمكن تحديد مكان عنصر إجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية (محكوم عليه بالسجن 78 سنة فى 6 جنايات سرقة بالإكراه ، شروع في قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة (قتل أحد الأشخاص وإصابه آخرين قام العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء إستقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط بغرض سرقة المركب بالإكراه وذلك بتاريخ 14 الجارى)». وأضاف البيان: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه وإصابه آخر كان بصحبته (محكوم عليه بالسجن 28 سنة في جنايتي شروع في قتل ، سرقة بالإكراه) ، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 4 خزائن – كمية من الطلقات)». وتابع البيان: «تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية شروع فى قتل) بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط وإتخاذها مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وتم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه.. وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 11 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات لذات العيار – كمية من المواد المخدرة)».