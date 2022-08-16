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فنلندا تشدد قواعد منح التأشيرة للسائحين الروس

وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
16 أغسطس 2022 17:27

تعتزم فنلندا خفض عدد التأشيرات السياحية لمواطني روسيا اعتباراً من شهر سبتمبر، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو للإذاعة الفنلندية، اليوم الثلاثاء: «سوف نخفض عدد الطلبات التي تتم الموافقة عليها إلى 10% من المستوى الحالي».
ووفقاً لإذاعة يولي، تبت دول الاتحاد الأوروبي في نحو ألف طلب تأشيرة روسي يومياً.
وقال هافيستو: «في الوقت نفسه، نريد أن نسهل على الناس القدوم إلى فنلندا للعمل أو الدراسة، أو زيارة الأقارب... لذلك يجب أن تكون هناك حلول لمن لديهم سبب للحضور، ولكن يجب أن يكون الحصول على تأشيرة سياحية عادية أصعب».
وتحاول فنلندا، المتاخمة لروسيا والتي تسعى للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا، استقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأوكرانيين، ويسبب عدد السائحين الروس إضافة إلى ذلك في قلق.
وأضاف هافيستو: «كان من الصعب قبول ذلك بالنسبة للعديد من الفنلنديين».
وأظهرت استطلاعات رأي أن غالبية الفنلنديين يؤيدون فكرة الحد من تأشيرات السياحة للروس.

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