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وزير المالية العراقي يستقيل من منصبه

وزير المالية العراقي علي علاوي
16 أغسطس 2022 16:52

 أفادت وسائل إعلام عراقية بأن وزير المالية، علي علاوي، قدم استقالته من منصبه خلال جلسة للحكومة عقدت اليوم الثلاثاء.
وقالت وسائل الإعلام إن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أوكل إلى وكيل وزارة المالية طيف سامي القيام بمهام وزير المالية وكالة.

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