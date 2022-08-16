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روسيا تكشف أسباب انفجار مستودع الذخيرة بالقرم

من انفجارات سابقة في جزيرة القرم
16 أغسطس 2022 16:46

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية، إن الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء في مستودع للذخيرة بشبه جزيرة القرم، هو «عمل تخريبي»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «إنترفاكس».
وكان قد تم بعد ظهر اليوم إجلاء 3000 شخص من المنطقة، بعد وقوع الانفجار الذي أسفر عن إصابة شخصين وألحق أضراراً بخطوط الكهرباء ومحطة لتوليد الكهرباء وخطوط السكك الحديدية والعديد من المباني السكنية.
وقالت الوزارة إنه ثمة إصلاحات جارية وإنه لم يتم تسجيل إصابات خطيرة.
ولم يتضح بعد سبب وقوع الانفجار.
كما تسبب الانفجار في فرض قيود على حركة القطارات القادمة من موسكو، والتي لم تتمكن إلا من الوصول إلى فلاديسلافيفكا، وهو الأمر الذي يشكل إزعاجاً بالنسبة للروس الذين يسافرون إلى منطقة العطلات الشهيرة خلال فصل الصيف.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في وقت سابق باندلاع حريق صباح اليوم بموقع تخزين مؤقت للذخيرة في وحدة عسكرية قرب بلدة مايسكويه في شمال شبه جزيرة القرم، موضحة في بيان، أنه نتيجة الحريق انفجرت الذخيرة المخزنة في الموقع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات خطيرة.

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