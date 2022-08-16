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رجال الإطفاء يكافحون حرائق ضخمة في شمال إيطاليا وصقلية

رجال الإطفاء يكافحون حرائق ضخمة في شمال إيطاليا وصقلية
16 أغسطس 2022 16:10

قال مسؤولون إيطاليون إن رجال الإطفاء الإيطاليين يكافحون حرائق ضخمة في شمال البلاد وفي جزيرة صقلية.
وقد تم مساء أمس الاثنين استدعاء العديد من الوحدات لإخماد حريق مستعر في غابة تقع غرب مدينة ريميني الساحلية على البحر الأدرياتيكي.
واندلع الحريق في منطقة مخصصة للسير ببلدية "تشيفيتيلا دي رومانيا" في "فورلي تشيزينا"، بحسب ما ذكرته فرق الإطفاء اليوم الثلاثاء.
وقامت خدمات الطوارئ بنقل 10 أشخاص من المنطقة المتضررة إلى بر الأمان.
وأظهر مقطع فيديو وجود دخان كثيف فوق المنطقة التي تنتشر بها التلال.
وتسببت الرياح القوية في اشتعال النيران مرارا بحسب ما تردد.
ويكافح رجال الإطفاء اليوم الثلاثاء حريق غابات اندلع ليلا في منطقة ترابيا الساحلية، الواقعة شرق باليرمو في جزيرة صقلية الشهيرة.
وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن النيران عرّضت العديد من المباني السكنية للخطر. وقد تم نقل الأشخاص إلى أماكن آمنة خوفا من خطر انفجار اسطوانات الغاز في المباني.
وكانت فرق الإطفاء تكافح النيران من الجو أيضا.
ويُعتقد أن الظروف الجافة الناتجة عن الجفاف والإهمال أو الحرق المتعمد، هي الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحرائق.

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المصدر: د ب أ
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