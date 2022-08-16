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روسيا: انفجار مستودع أسلحة بشبه جزيرة القرم "عمل تخريبي"

روسيا: انفجار مستودع أسلحة بشبه جزيرة القرم "عمل تخريبي"
16 أغسطس 2022 14:55

 قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن مستودعا عسكريا بالقرب من بلدة جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم تضرر جراء أعمال تخريب، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.
وذكر مسؤولون في شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم إن حريقا كبيرا اندلع في مستودع للذخيرة في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن وزارة الدفاع قولها إن البنية التحتية المدنية، ومنها محطة للطاقة الكهربائية، تضررت نتيجة "التخريب".
ولم تؤكد أوكرانيا أو تنف تورطها في سلسلة التفجيرات الأخيرة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

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