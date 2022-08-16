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أميركا تجري اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات
أرشيفية
16 أغسطس 2022 14:56
ذكر الجيش الأميركي اليوم الثلاثاء أنه أجرى اختبارا لصاروخ مينيتمان3 الباليستي العابر للقارات، والذي تأجل إطلاقه لتجنب تصعيد التوتر مع الصين خلال استعراضها للقوة قرب تايوان هذا الشهر.
وقال الجيش في بيان إن الاختبار يظهر "جاهزية القوى النووية الأميركية ويوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للولايات المتحدة".
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