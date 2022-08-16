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السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة

السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة
16 أغسطس 2022 14:48

كشف مكتب تحقيقات الطيران السعودي، أنه تلقى صباح اليوم الثلاثاء بلاغاً عن تعرض طائرة رياضية خفيفة من طراز «تكنام» ذات التسجيل (HZ-BAD1) لحادث بعد الإقلاع من مطار الثمامة.   
وأوضح المكتب في بيان له أن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة نحو الساعة 6:30 صباحا، وعلى متنها قائدها «طيار متدرب» سعودي الجنسية في رحلة تدريبية. 

وأضاف المكتب: بعد الإقلاع بخمس دقائق، تم إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك تم إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران، وتم تحديد موقع الحطام على مسافة خمسة كيلومترات شمال مطار الثمامة.

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وتوجهت مباشرة الجهات الأمنية المعنية إلى موقع الحادث، لتجد قائد الطائرة قد فارق الحياة، وتم تشكيل فريق عمل من مكتب تحقيقات الطيران لكشف ملابسات ومسببات الحادث.

 

المصدر: وكالات
السعودية
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