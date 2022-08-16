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استمرار هطول الأمطار الغزيرة على هوكايدو شمالي اليابان

استمرار هطول الأمطار الغزيرة على هوكايدو شمالي اليابان
16 أغسطس 2022 13:37

تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على مقاطعة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، اليوم الثلاثاء، مما يزيد من خطر حدوث كوارث، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).
وقد تزداد معدلات الخطر في مناطق أخرى من شمال اليابان، حيث تتحرك الجبهة الهوائية جنوبا.
وتقول هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن هناك جبهة هوائية مصحوبة بنظام ضغط منخفض تمر فوق هوكايدو ومقاطعة توهوكو، مما يؤدي إلى خلق ظروف جوية غير مستقرة ويتسبب في تدفق غيوم مطيرة.
وقد أدى استمرار هطول الأمطار إلى زيادة خطر حدوث انهيارات طينية في بعض مناطق هوكايدو وفي منطقتي أكيتا وإيواتي، الواقعتين في مقاطعة توهوكو.
كما تواجه بعض أنهار هوكايدو خطر حدوث فيضانات.

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