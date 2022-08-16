أميركا تندد بالإجراءات العسكرية الصينية في المحيط الهادئ

انتقد قائد البحرية الأميركية في أسيا ما وصفه بالإجراءات الاستفزازية الخطيرة التي تقوم بها الطائرات الحربية الصينية، وأكد مجددا شكوى الولايات المتحدة من سلوكيات يرى المسؤولون إنه قد يؤدي إلى صدام.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أعرب قائد الأسطول السابع بالبحرية الأميركية -مقره اليابان - اللواء بحري كارل توماس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء الجهود العنيدة،والمتزايدة، من جانب جيش التحرير الشعبي الصيني لاعتراض الطائرات العسكرية لأميركا وحلفائها في سماء المحيط الهادئ.

وأشار توماس إلى إطلاق المشاعل بالقرب من الطائرات وتضييق المسافات بينها أثناء مرورها، ووصف ذلك بالأفعال المحفوفة بالمخاطر.

وأوضح القائد الأميركي للصحفيين في سنغافورة، حيث شاركت الولايات المتحدة في تدريبات إقليمية: "هناك زيادة فيما نعتبره اعتراضات غير آمنة أو غير مهنية أو غير قياسية، وهي ليست طائرات أميركية فحسب، بل أيضا طائرات حلفائنا وشركائنا ... ما لفت انتباهنا هو الطبيعة الاستفزازية لعمليات الاعتراض." ويأتي التحذير في الوقت الذي تكثف فيه الصين التدريبات والدوريات حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه في وقت سابق هذا الشهر.