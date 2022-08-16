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كوريا الجنوبية تعتزم توفير 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات

كوريا الجنوبية تعتزم توفير 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات
16 أغسطس 2022 10:17

 أعلنت وازرة الأراضي والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية, اليوم الثلاثاء, اعتزام الحكومة توفير 2.7 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيف قواعد إعادة تطوير وبناء المباني السكنية والسماح للقطاع الخاص بالاشتراك في مشروعات تنمية وسط المدينة.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطة هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس يون سوك يول إلى منصبه في 10 مايو الماضي.
وقالت الوزارة إن الخطة تتضمن توفير 1.58 مليون وحدة في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، و 1.12 مليون وحدة في باقي مناطق البلاد بهدف تحقيق الاستقرار في السوق العقارية.
وتتضمن الخطة توفير 520 ألف وحدة من خلال مشروعات إعادة التطوير وإعادة البناء  ومشروعات التطوير التي تقودها الحكومة في المدن و880 ألف مسكن عام سيتم توفيرها في مناطق العاصمة من خلال برنامج التنمية للقطاع الخاص.
كما تعتزم الوزارة الإعلان تدريجيا عن المواقع المخصصة لإقامة المساكن الجديدة اعتبارا من أكتوبر المقبل، كما ستعلن إجراءات تسهيل عمليات إعادة بناء المجمعات السكنية التي مر على بنائها عشرات السنين، خلال الشهر المقبل.
وتعتزم الحكومة السماح لشركات التطوير العقاري الخاصة بقيادة مشروعات التطوير العقاري للمناطق السكنية غالية الثمن في وسط العاصمة سول.

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