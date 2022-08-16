الصين تفرض عقوبات على مسؤولين تايوانيين دعموا استقلال "الجزيرة"
الصين تفرض عقوبات على مسؤولين تايوانيين دعموا استقلال "الجزيرة"
16 أغسطس 2022 09:27
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان. وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في وقت سابق من الشهر الحالي، في خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة.
وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونج كونج وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين. وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينج-تشانج ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيس البرلمان يو سي-كون.