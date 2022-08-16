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أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية

أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية
16 أغسطس 2022 07:17

 قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" الاثنين، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركت في تدريب على التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها قبالة ساحل هاواي الأسبوع الماضي.
وأضاف البنتاجون في بيان، أن التدريبات جرت في الفترة من 8-14 أغسطس، وأظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة إلى التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.

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