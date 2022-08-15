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زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يتحرك بشأن المحطة النووية

زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يتحرك بشأن المحطة النووية
16 أغسطس 2022 02:00

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العالم سيخسر أمام الإرهاب ويرضخ للابتزاز النووي ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.
وأضاف في رسالته المصورة التي ينشرها كل ليلة "إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعني أن العالم يخسر. سيخسر لصالح الإرهاب. ويرضخ للابتزاز النووي".
واستولت روسيا على محطة زابوريجيا، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من غزوها أوكرانيا في فبراير شباط في إطار ما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف قرب المحطة الأسبوع الماضي.

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المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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