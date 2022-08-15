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دمشق تعلن القضاء على أبرز  قيادات «داعش» بريف درعا

دمشق تعلن القضاء على أبرز  قيادات «داعش» بريف درعا
16 أغسطس 2022 01:53

دمشق (الاتحاد)

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بتصفية محمود الحلاق الملقب «أبو عمر الجبابي»، أبرز قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي بالمنطقة الجنوبية، نتيجة عملية أمنية نوعية في مدينة «طفس» بريف درعا.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن «أبو عمر الجبابي» كان متزعم الجناح العسكري لـ«داعش» في حوض اليرموك سابقاً ومسؤول معسكرات التدريب وكان يعمل مع الإرهابي المقتول «أبو سالم العراقي» والإرهابي «عبد الرحمن العراقي».
وقضت الجهات الأمنية المختصة السورية الأربعاء الماضي على القيادي الداعشي «أبو سالم العراقي» في بلدة «عدوان» بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.
وبدأت القوات الحكومية السورية منذ بداية الشهر الجاري فرض حصار وعمليات عسكرية على مدينة «طفس» للضغط من أجل إجبار 6 مسلحين على الخروج من المدينة في مفاوضات قادتها لجان درعا المركزية ووجهاء من قبائل المنطقة لتجنيب المدينة عملية عسكرية.

دمشق
سوريا
درعا
داعش
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